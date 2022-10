Jorge Jesus pronto para tira-teimas

Fenerbahçe e Rennes já asseguraram a continuidade na Liga Europa, mas aquele que vencer o duelo de Istambul finaliza o Grupo B no 1º lugar e segue diretamente para os oitavos, enquanto o que terminar no 2º lugar tem de jogar o playoff com uma equipa caída da Champions. "O jogo não é bem uma final, não é assim que o encaramos. É um jogo que mostrará quem é o líder do grupo. Queremos acabar no 1º lugar, pois isso dá-nos vantagens. Permite-nos não defrontar as equipas da Champions, por exemplo. O Rennes é o rival mais forte do grupo, é uma das equipas mais fortes de França, mas temos qualidade para ganhar", disse Jorge Jesus, treinador dos turcos, interpelado em plena conferência... por Kahveci, extremo do Fenerbahçe, que queria saber se o treinador ia promover alterações na equipa. "Esta é a prova de que os jogadores estão abertos a falar comigo", respondeu.