Continuar a ler

Saída para o estrangeiro



Inglaterra - "Se quisesse estar em Inglaterra estava. Fui convidado muitas vezes, mas só não fui convidado pelas três ou quatro equipas que eu escolho. Sei que não vou ficar muitos anos fora do meu país".



FC Porto - "Não sei. O querer é uma coisa, o poder é outra. O que sei é que não posso enganar as pessoas que tanto acreditaram em mim. Ainda assim, no dia em que a mostarda me chegar ao nariz... Go Portugal, mas é logo!"



Um grande europeu - "Já não, até porque vir para a Arábia não me valoriza nada desportivamente. Na Europa estás na montra. Quando sair daqui só posso regressar à Europa. Tenho cláusula que não me deixa sair para a China e afins... E de certeza que volto a Portugal".



"Sou um dos mais bem pagos do mundo. Para sair de Portugal tinha de ser ou muito bem pago ou um clube top. Na Arábia Saudita foi um contexto diferente. Tenho de sair e apareceu este. Vamos lá!" - "Se quisesse estar em Inglaterra estava. Fui convidado muitas vezes, mas só não fui convidado pelas três ou quatro equipas que eu escolho. Sei que não vou ficar muitos anos fora do meu país".- "Não sei. O querer é uma coisa, o poder é outra. O que sei é que não posso enganar as pessoas que tanto acreditaram em mim. Ainda assim, no dia em que a mostarda me chegar ao nariz... Go Portugal, mas é logo!"- "Já não, até porque vir para a Arábia não me valoriza nada desportivamente. Na Europa estás na montra. Quando sair daqui só posso regressar à Europa. Tenho cláusula que não me deixa sair para a China e afins... E de certeza que volto a Portugal"."Sou um dos mais bem pagos do mundo. Para sair de Portugal tinha de ser ou muito bem pago ou um clube top. Na Arábia Saudita foi um contexto diferente. Tenho de sair e apareceu este. Vamos lá!"

Em 2015, quando chegou ao Sporting e fez a sua primeira viagem enquanto técnico dos leões, Jorge Jesus deparou-se com uma situação que, no seu entender, não pode acontecer numa equipa que jogue para ser campeã nacional. Aconteceu na pré-temporada, aquando da viagem para a Cidade do Cabo, onde o clube de Alvalade disputou um torneio de preparação."Quando fomos para a África do Sul, no nosso primeiro estágio, lembro de ter visto os jogadores a irem para um voo comercial. Naquele momento disse logo... 'Quem quer ser campeão não pode viajar num voo comercial', pois isso acarreta várias questões do ponto de vista profissional. A partir daí, expliquei ao presidente e nunca mais fomos em voos comerciais. Para ser campeão é preciso muita coisa".

Autor: Fábio Lima