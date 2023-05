Jorge Jesus reúne-se com presidente do Fenerbahçe

Jorge Jesus e o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, reuniram-se este domingo no seguimento do empate do clube frente ao Giresunspor (1-1) - uma oportunidade falhada do Fenerbahçe se colar ao líder Galatasaray - como revela o jornal turco 'A Spor'.O motivo do encontro convocado pelo presidente não passará pela potencial saída do treinador português, mas sim com o inesperado empate frente ao 16.º classificado da liga turca, segundo a mesma fonte.