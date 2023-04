Jorge Jesus revela quando definirá o seu futuro e em que condições aceita ficar no Fenerbahçe

Jorge Jesus garantiu ontem na Turquia, depois da vitória do Fenerbahçe sobre o Ankaragucu, por, que só vai decidir o seu futuro no último dia da época. E deixou uma condição para se manter no clube."Tomo a decisão sobre o meu futuro no último dia, quando a temporada terminar. Se o nosso presidente ficar, o cenário será um, se não ficar, no próximo ano não estarei aqui", garantiu Jorge Jesus depois da partida.O treinador português - que é segundo no campeonato, a 6 pontos no Galatasaray - não escondeu ter uma boa relação com o presidente Ali Koç. "É o que penso. Estou aqui de corpo e alma, focado nos interesses do Fenerbahçe. Tenho contrato e tenho um carinho muito especial pelo presidente. Foi ele que me convenceu a vir para a Turquia. Se por qualquer motivo ele sair, então deixarei de ser o treinador do Fenerbahçe."Jorge Jesus foi associado ao Flamengo nos últimos dias, mas o clube brasileiro acabou por contratar Jorge Sampaoli para o lugar de Vítor Pereira. Jesus já foi também conotado com a seleção brasileira.