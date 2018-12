Jorge Jesus: «Rui Vitória tem todas as condições para reconquistar o título»

Na entrevista dada à Sport TV, Jorge Jesus falou também de Ru Vitória e do discurso 'agressivo' que teve sempre, em qualquer clube, para os rivais."Tem todas as condições para reconquistar o título, como têm os outros grandes. O Benfica manteve o treinador, tem bons jogadores, todas as equipas têm fases menos boas durante a época. Que vai lutar para reconquistar o título, não tenho dúvidas", disse.O treinador do Al Hilal explicou como tentava tirar proveito dos mind games. "Para mim nunca tive problemas... Nos mind games, os adeptos se calhar acharam que eu fui um pouco duro. Mas tive de ter, como tive com Lopetegui. Chamava-o de Lotopegui... mas isso fazia parte de muita coisa que eu achava que era importante. Eles mal tinham chegado a um clube grande e nem percebiam a importância que aquilo tinha, ou poderia ter. Não tenho amizade com Rui Vitória, nunca fomos amigos mas não tenho nada contra ele", explicou.Jesus falou ainda do facto de alguns adeptos do Benfica terem ficado desiludidos com a sua mudança para o Sporting."Os adeptos do Benfica, se fizerem uma retrospetiva, vão perceber que quando eu estava no Benfica, também era contra tudo e contra todos, como também era no Sporting e é agora no Al Hilal. Tenho de defender as cores da minha equipa e ser igual a mim mesmo. Os adeptos, sentimentalmente, não gostaram... é normal. Eu estive 6 anos no Benfica. Nesses 6 anos, joguei 15 vezes contra o Sporting. Quantas vezes eles ganharam? Uma, em 15 vezes. Eu fui para o Sporting e logo nos dois primeiros jogos ganho ao Benfica. Na Supertaça e o 3-0 na Luz. Como é que os adeptos do Benfica me iriam perdoar naquele momento? Claro que não... mas isto é tudo normal. Agora, eu já sou treinador de outra equipa, a minha vida é esta, a minha vida é o futebol... agora quero ser conotado sobre se sou bom ou não treinador. Não por ter treinado o Amora ou o Sporting, mas por ser treinador."