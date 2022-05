Jorge Jesus viaja hoje para Istambul

Jorge Jesus viaja hoje para a Turquia para assinar um contrato válido por uma temporada com o Fenerbahçe. O técnico de 67 anos vai para Istambul com João de Deus e Márcio Sampaio, dois dos seus adjuntos, e com o advogado Luís Miguel Henrique. Os restantes elementos da equipa técnica juntar-se-ão mais tarde para preparar a nova época do emblema turco, que disputará a 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. *