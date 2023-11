Jorge Sanchéz convocado para a seleção mexicana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral Jorge Sánchez, do FC Porto, foi convocado pelo selecionador mexicano Jaime Lozano para os encontros com as Honduras, dos quartos de final da Liga das Nações da Concacaf.

O jogador, emprestado pelo Ajax aos dragões, continua a ser opção do selecionador e está na lista para os dois jogos com os hondurenhos, em 17 de novembro, nas Honduras, e em 21, na Cidade do México.

Além da qualificação para as meias-finais da Liga das Nações da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, está também em disputa a presença na Copa América de 2024.