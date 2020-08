Jorge Simão deixa comando técnico do Al-Fayha

Jorge Simão já não é treinador do Al-Fayha, informou esta quinta-feira o emblema da Arábia Saudita em comunicado. O técnico português de 44 anos chegou ao clube em julho do ano passado e deixa a equipa no 13.º lugar da 1.ª Liga saudita, um ponto acima da zona de despromoção direta, quando restam disputar 3 jornadas.





Depois da retoma do campeonato, o Al-Fayha não venceu nenhum dos 5 jogos disputados (3 derrotas e 2 empates). Jorge Simão termina assim aquela que foi a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de em Portugal ter orientado Atlético, Mafra, Belenenses, P. Ferreira, Chaves, Sp. Braga e Boavista.