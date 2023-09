Jorginho ajuda à conquista da Taça da Finlândia

O português Jorginho, lateral esquerdo formado no Benfica, festejou a conquista da Taça da Finlândia, contribuindo com uma assistência para o triunfo (2-1) do Ilves Tampere na final frente ao FC Honka.





O jogador de 25 anos alinhou os 90 minutos e foi fundamental na reviravolta na partida. Depois de o Honka se ter adiantado por Laine (8'), Jorginho cobrou o canto que permitiu a Miettunen empatar o jogo aos 15'. Parffit-Williams (27') fez, depois o golo da vitória do Ilves.Esta é a primeira experiência no estrangeiro do lateral luso, estando no clube finlandês desde junho, onde chegou depois de ter representado o Sp. Covilhã na época passada. Com a vitória na Taça, o Ilves garantiu a presença no playoff da Liga Conferência da próxima temporada.