Jornalista atira-se a Ochoa: «Em vez de bloquear pessoas, tens de bloquear bolas»

No México o futebol é vivido com intensidade. E, por vezes, há dias em que os protagonistas não são unicamente os jogadores e dirigentes. O jornalista desportivo Álvaro Morales, que até assume a paixão que sempre teve pelo América, criticou o trabalho do guarda-redes do clube, Guillermo Ochoa, que não ficou nada satisfeito com o sucedido.

No âmbito da sua liberdade... digital, o guarda-redes decidiu bloquear o jornalista, algo considerado normal depois da 'bronca' que havia levado. Contudo, foi a reação de Morales que lançou a polémica por terras mexicanas.

"Em vez de bloquear pessoas, tens de bloquear bolas. Fazer o trabalho e cumprir para com o Sagrado Americanismo, a única entidade exigente do nosso futebol. A susceptibilidade não é para o América. É indigna dos seus grandes ídolos", escreveu.