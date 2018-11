José Boto: «No Shakhtar encontrei uma mentalidade diferente»

Depois de 11 anos ao serviço do Benfica, onde desempenhou as funções de chefe do departamento de scouting, José Boto partiu no início da presente temporada rumo à Ucrânia, mais concretamente em direção ao Shakhtar. Presente no Word Scouting Congress, o agora responsável pela prospeção do emblema ucraniano falou sobre o processo de adaptação a uma nova realidade.

"A grande diferença que encontrei tem que ver com questões culturais. Estamos a falar de países que culturalmente são muito diferentes e isso também se reflete no futebol e na relação que temos que ter com as pessoas que dirigem o clube. Têm mentalidades diferentes. Mas é tudo uma questão de tempo e de estabilidade. Muito do sucesso dos treinadores e dos agentes por esse mundo fora tem muito que ver com a compreensão rápida que temos e da adaptabilidade que apresentamos nesses contextos", referiu.

Questionado sobre a importância de ter um bom departamento de prospeção, José Boto explicou que o "scouting não é gastar dinheiro", pelo contrário, "é poupar dinheiro".

"Como competimos com um clube como o Real Madrid, que pode chegar ao Brasil e contratar um jovem de 16 anos por 60 milhões? A única forma é tendo uma boa rede de prospeção, que nos permita antecipar e chegar mais rápido. É uma área na qual os clubes devem investir. Muitas vezes o nosso trabalho não é aconselhar a comprar, é precisamente desaconselhar. Às vezes essa poupança paga um departamento de scouting a 10 anos", frisou, detalhando, de seguida, as ferramentas cruciais para o bom funcionamento do ramo.

"O mercado é muito agressivo e qualquer departamento de scouting que não tenha uma boa rede de contactos não consegue trabalhar. Chegar rápido, contactar rapidamente e trabalhar rápido é o segredo de um bom departamento", concluiu.