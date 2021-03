José Boto sobre Paulo Fonseca: «Não me surpreenderia se fosse para um clube de topo europeu»

José Boto, coordenador de scouting do Shakhtar Donetsk, concedeu uma entrevista à rádio italiana Rete Sport no âmbito dos 'oitavos' da Liga Europa - que colocam frente-a-frente a equipa ucraniana, treinada por Luís Castro, e a Roma orientada por Paulo Fonseca - e falou de vários temas, desde os dois treinadores portugueses a Tiago Pinto, diretor desportivo dos romanos.





Boto trabalhou com Paulo Fonseca no Shakhtar e não tem dúvidas de que o português irá dar o salto para um dos 'tubarões' europeus. "Conheço bem o Paulo e é um dos melhores treinadores do mundo. Trabalhei com ele, sei o seu valor, as sua metodologias e a forma como gere os balneários. É uma pessoa muito humana, sensível e dado aos projetos. Há muito tempo que não falo com ele, para ser sincero. Não me surpreenderia se depois da Roma for para um clube europeu de topo", afirmou o responsável, que também abordou a relação com Tiago Pinto."Trabalhei com ele no Benfica. Ele vinha de outra área do clube, não do futebol. Encontrei um manager que muito bom a organizar o trabalho, muito capaz de gerir uma equipa e uma pessoa de caráter e muito simples", disse José Boto.O responsável pela prospeção do 'crónico' campeão ucraniano negou um interesse do Shakhtar em contratar o técnico italiano Massimiliano Allegri. "Estamos felizes com o Luís Castro e não falamos com ninguém. Allegri é um grande treinador, mas o Shakhtar tem procurado e conseguido treinadores ofensivos, pois apreciam estilos de jogo diferentes do de Allegri", justificou.