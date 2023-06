José Pedro Barreto regressa à formação do Al Tai

José Pedro Barreto não vai continuar como treinador do Al Tai, 9º classificado do principal escalão do futebol saudita. O técnico da região de Braga, que substituiu Mirel Radoi nas últimas rondas da Primeira Liga da Arábia Saudita, deverá regressar aos escalões de formação do emblema sedeado em Ha'il, faltando definir apenas se comandará a equipa de sub-19 ou a equipa B do emblema que iniciou a época 2022/23 sob o comando técnico de Pepa.Barreto era o treinador da formação de sub-17 antes de ser chamado a substituir o antigo selecionador de sub-21 da Roménia à frente da equipa principal.