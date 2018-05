Continuar a ler

José Coelho esteve vários anos ligado ao Benfica, mas nunca teve uma carreira fácil. "Tive boas épocas em Portugal, mas nos últimos anos lá também comecei a ter salários em atraso, por isso quando recebi a proposta do Bahrain, nem pensei duas vezes", refere o número 10 do OFI Creta.



Neste momento, o atleta só tem em mente voltar a casa e poder fazer o que mais gosta no seu país. "O meu desejo agora é regressar a Portugal e estar perto da minha família. Quero continuar a jogar e espero receber uma proposta", revela.



No entanto, nem essa possibilidade de voltar a Portugal parecia possível nesta situação, mas o Sindicato dos Jogadores interveio e José mostra-se muito grato. "Só tenho a agradecer pela disponibilidade e pela rapidez com que agiram. Se não fossem eles, não sabia como iria conseguir voltar a Portugal. Desde o primeiro momento que me ofereceram a viagem. Estou-lhes mesmo muito grato", conclui.

José Coelho, de 28 anos, está desde fevereiro a jogar na 2.ª divisão grega, no OFI Creta, e ainda não recebeu qualquer salário desde que chegou, algo que o próprio já considera normal no futebol grego.A sua equipa está há 17 jogos sem perder, tem a subida garantida e está a apenas uma vitória de se sagrar campeã. No entanto a vida não está fácil para o português. "Ainda não recebi qualquer salário desde que assinei com o OFI. A direção tem-nos feito muitas promessas, mas nunca as cumpre. É incrível a facilidade com que nos mentem", confessa.