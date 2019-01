José Fonte: «Podemos terminar no 2.º lugar»

José Fonte, central português do Lille, refere que o grande objetivo da equipa é segurar o 2.º lugar no campeonato até ao fim. "Estamos em 2.º porque fizemos coisas muito boas nestes 19 jogos. Temos qualidade, experiência e também juventude. Mas, acima de tudo temos ambição e o desejo de vencer, como disse o treinador. O 2.º lugar está bem enraizado na cabeça de todos os jogadores. Não sei se vamos acabar nesta posição, mas vamos fazer tudo para isso", admitiu em conferência de imprensa de antevisão à visita do terreno do Caen (esta sexta-feira às 18 horas), para a 20.ª jornada da liga francesa.O clube que ainda conta com o irmão Rui Fonte, Xeka e Rafael Leão realizou uma 1.ª volta de excelência e procura agora dar continuidade a esse trabalho para poder ser a primeira equipa na classificação, a seguir ao Paris Saint Germain. O defesa de 35 anos ainda foi questionado sobre se vai conseguir manter a boa forma até ao fim da temporada. "Não há qualquer segredo. Só trabalhar em todos os treinos. Também é preciso sorte com as lesões. Isso é muito importante. Mas, temos um bom treinador, uma boa equipa e uma organização exemplar. Vamos continuar num bom momento", reforçou.