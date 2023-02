José Garrido empata na estreia como treinador do Al Qaisumah

José Garrido foi anunciado recentemente como treinador do Al Qaisumah, clube da 2.ª Divisão da Arábia Saudita. A estreia aconteceu com um empate (1-1) frente ao Al Arabi.Record contou a história de José Garrido em 2021. O técnico, então no Al Batin, também da Arábia Saudita, trabalho no estrangeiro desde 2004 - com exceção de um pequeno período: oito jogos no Penafiel em 2010/11. Os anos longe de casa proporcionaram muitos carimbos no passaporte: Malásia, Omã, Bahrein, Dubai, Kuwait, Gabão e Arábia Saudita