José Gomes e um projeto em Portugal do início ao fim: «Falta-me isso para a minha carreira ter um rumo de maior impacto»

José Gomes, de 51 anos, aceitou o convite do Al Taawon... pela terceira vez. Depois de etapas em 2014 e 2016, o treinador português voltou numa história rara no futebol. Em entrevista a Record, o técnico fala sobre esta curiosidade, o futebol da Arábia Saudita e a saída - surpreendente para muitos, incluindo o próprio - do Almería. Nesta parte da entrevista, o treinador aborda as passagens por Rio Ave (2017/18) e Marítimo (2019/20).





JOSÉ GOMES - Sim, verdade. E estava no Rio Ave com esse intuito. O plantel foi feito praticamente de raiz, ficaram apenas seis jogadores da época anterior e a intenção era fazer uma época tranquila, num clube estável, mas em dezembro surgiu o convite do Reading e eu falei com o presidente do Rio Ave. Eu podia ter rescindido, mas disse-lhe que se ele chegasse a acordo com o Reading, eu iria; se não houvesse acordo, continuaria. Até porque queria retribuir o facto de terem acreditado em mim depois de vários anos fora de país. Chegaram a acordo e eu fui para Inglaterra. Quando fui para o Marítimo não foi no início da época, já estávamos a preparar a temporada seguinte e surgiu o convite do Almería. Mas reconheço que falta-me isso para a a minha carreira ter um rumo de maior impacto.JG - É. Espanha é muito bom pela dificuldade que todos os treinadores criam aos adversários, mas o ambiente do jogo em Inglaterra é único. Estádios lotados, cânticos do princípio ao fim... Os treinadores sentem-se treinadores e os jogadores sentem-se jogadores. Existe entusiasmo e respeito dos adeptos. Disse bem: quem passa por lá quer voltar e eu quero voltar.