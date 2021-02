José Gomes: «Lopetegui disse que o Almería tem futebol para estar na 1.ª Divisão»

O Almería foi eliminado pelo Sevilha na Taça do Rei, ao perder por 1-0, mas José Gomes recebeu elogios. E logo do treinador rival: Julen Lopetegui. "Lopetegui disse que o Almería tem futebol para estar na 1.ª Divisão", contou José Gomes.





As palavras positivas foram repetidas na conferência de imprensa. "Almería é uma equipa muito boa, bem trabalhada e com bons jogadores. Estou convencido que no próximo ano vai estar na 1.ª Divisão pelo que transmite com e sem bola. O Sevilha venceu merecidamente, mas superámos uma grande equipa", admitiu Julen Lopetegui.O Almería está em 3.º na 2.ª Divisão, com 45 pontos, empatado com o Espanyol, ambos a três pontos do líder Maiorca. Sobem os dois primeiros classificados de forma direta; do terceiro ao sexto disputa-se um playoff para encontrar o último clube que ascende.