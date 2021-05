José Morais conduz Al Hilal a nova goleada na Arábia Saudita

O Al Hilal bateu esta quarta-feira em casa o Al Ahli por 5-1, na 28.ª jornada da Liga saudita de futebol, que é liderada pela formação treinada pelo português José Morais, com 55 pontos.

Salem al Dawsari adiantou o Al Hilal aos 15 minutos, com o ponta de lança francês Bafetimbi Gomis a 'bisar' aos 32 e 42, fixando o marcador em 3-0 ao intervalo.

No segundo tempo, Saleh al Sheri também marcou por duas vezes (65 e 90+2), e o melhor que o Al Ahli conseguiu foi fazer o 'golo de honra' aos 66.

Com a vitória, José Morais consolida a liderança na Arábia Saudita, com mais quatro pontos do que o mais direto perseguidor, o Al Shabab, enquanto o Al Ahli é oitavo com 38 pontos.