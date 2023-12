José Morais e a anulação da redução de pontos ao Sepahan: «Quero ganhar ou perder, mas em campo»

O Sepahan, de José Morais, assumiu esta sexta-feira a liderança isolada do campeonato iraniano depois de a Federação Iraniana de Futebol ter anulado uma decisão que levou à redução de quatro pontos da equipa por alegada infração do fair-play financeiro.

Em declarações à sua assessoria de imprensa, o experiente técnico luso disse ter sido resposta a verdade. "Uma Liga só poderá ser justa quando houver igualdade entre todos os clubes. Não consigo entender algumas coisas. Soubemos na véspera, quando já estávamos em viagem, que nos tinham devolvido os quatro pontos, mas estaríamos impedidos de utilizar seis jogadores até serem alterados os seus contratos. Já tínhamos três jogadores castigados, depois de um jogo com seis amarelos e três vermelhos. E agora fizeram-nos isto. Sou treinador de futebol e o que quero é ganhar ou perder, mas em campo", atirou.



Esta notícia chega à equipa na ressaca da derrota com o Gol Gohar, por 3-1, no duelo em atraso da 6.ª jornada do campeonato.