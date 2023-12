José Morais e o duelo com Jorge Jesus na Champions asiática: «É um dos melhores treinadores em Portugal»

José Morais reagiu esta sexta-feira, em declarações à sua assessoria de imprensa, ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, que definiu um duelo entre Sepahan e o Al Hilal de Jorge Jesus, um treinador a quem teceu largos elogios."O Al Hilal é uma equipa muito boa, tem um plantel com jogadores de muita qualidade e tem um treinador que é dos melhores e com mais títulos em Portugal. É um clube que tenho no coração e onde já fui campeão. É uma eliminatória emocionalmente interessante. Defrontar grandes equipas é uma experiência importante. São muito bem-vindos", atirou.Sepahan e Al Hilal defrontam-se nos dias 12 e 19 de fevereiro. A primeira mão é disputada no Irão, enquanto que a segunda será, naturalmente, realizada na Arábia Saudita.