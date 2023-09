José Morais eleito treinador do mês no Irão

José Morais foi eleito o treinador de agosto do campeonato do Irão. O técnico português conduziu o Sepahan a quatro vitórias em quatro jogos, assumindo a liderança com 12 pontos.O treinador, de 58 anos, cumpre a segunda época no Irão. Na temporada passada, o Sepahan terminou no 2.º lugar, apenas a um ponto do Persepolis