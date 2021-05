José Morais estreia-se com goleada e Al-Hilal isola-se na frente da Liga saudita

O português José Morais estreou-se esta sexta-feira no comando técnico do Al-Hilal com uma goleada por 5-1 no terreno do Al-Shabab, que permitiu ao campeão em título isolar-se na liderança da Liga saudita, à 26.ª jornada.

No jogo que opunha os dois primeiros classificados, o Al-Hilal inaugurou o marcador através do francês Bafetimbi Gomis, aos três minutos, só que o extremo português Fábio Martins repôs a igualdade logo de seguida, aos cinco.

Gomis 'bisou', aos 25 minutos, de grande penalidade, e o argentino Luciano Vietto, ex-jogador do Sporting, dilatou a vantagem, aos 45+3, pouco depois de o compatriota Éver Banega, antigo médio do Valência e do Sevilha, ser expulso e deixar a formação da casa reduzida a 10 elementos.

Os visitantes chegaram à goleada no segundo tempo, por Nasser Al Dawsari, aos 66 minutos, e Mohamed Kanoo, aos 85 minutos, 'carimbando' a melhor estreia possível para o técnico José Morais, que foi apresentado há apenas cinco dias como novo treinador.

A quatro jornadas do final do campeonato, o Al-Hilal isolou-se no comando, com 51 pontos, mais três do que o Al-Shabab (48), que é segundo, e mais cinco em relação ao Al-Ittihad (46), terceiro.