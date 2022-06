José Morais perto de assumir o comando do Sepahan do Irão

José Morais, ex-treinador do Al-Hilal da Arábia Saudita, tem uma proposta do Sepahan do Irão para dar continuidade à sua carreira. O treinador, de 56 anos, que trabalhou com José Mourinho no Chelsea e no Real Madrid está a analisar as condições que lhe foram oferecidas e, em declarações a Record, confirma a proposta, não colocando de lado a possibilidade de rumar ao Irão."É provável, mas não tenho ainda a certeza absoluta", diz ao nosso jornal o técnico que trabalhou em países como Tunísia, Arábia Saudita, Gécia, Ucrânia ou Coreia do Sul.Questionado sobre as razões que o impedem, para já, de dar o sim aos responsáveis do Sepahan, Morais é parco em explicações. "Falta decidir se quero ir e, depois, falta negociar", assume o técnico nascido em Angola, que, como jogador, representou, entre outros, U. Leiria, Atlético, Praiense ou Penafiel.Perante a insistência dee numa fase em que considera prematuro analisar cenários futuros, José Morais lá adianta que, neste momento, a proposta do Sepahan "é a mais forte", mas "existem outras".