José Morais regressa com Jeonbuk à liderança do campeonato sul-coreano

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, venceu esta quarta-feira o Gangwon e assumiu a liderança do campeonato sul-coreano, com os mesmos pontos do rival Ulsan, que empatou na 14.ª jornada da prova.O bicampeão tem alternado a liderança com o Ulsan e esta quarta-feira a equipa de José Morais venceu fora o Gangwon, sétimo classificado, por 3-2, e recuperou um lugar na frente do campeonato, que tinha perdido no início de maio.O Jeonbuk inaugurou o marcador por Moon Seon-Min, aos seis minutos, mas permitiu a reviravolta ao adversário ainda na primeira parte, já depois de ter falhado uma grande penalidade, mas os golos de Son Joon-Ho (73) e Moon Seon-Min, que bisou (78), proporcionaram o triunfo ao conjunto de José Morais.A equipa, que tem os mesmos 30 pontos do Ulsan na liderança da liga, beneficiou de um empate sem golos do rival, num jogo em que ficou reduzido a dez jogadores aos 81 minutos, diante do Daegu, quarto classificado.