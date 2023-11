José Morais sobe ao 2.º lugar no Irão

Orientado por José Morais, o Sepahan bateu (3-1) fora o lanterna-vermelha Esteghlal Khuzestan, a contar para a 11ª jornada, e subiu ao 2º lugar do campeonato do Irão, estando agora apenas a quatro pontos (22/18) do líder Esteghlal, que visita amanhã o Zob Ahan, atual terceiro classificado (18 pontos). Foi o terceiro triunfo seguido (todas as provas) da equipa do português, que vencera antes o AGMK (9-0) e o Persepolis (1-0).