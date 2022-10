José Morais soma e segue no Irão

O Sepahan, formação orientada por José Morais, recebeu e bateu (4-2) o Tractor, equipa que conta com o médio Ricardo Alves, em encontro da 10ª jornada. A equipa do técnico português somou o segundo triunfo seguido na liga e mantém o 2º lugar com 19 pontos, a dois do líder Persepolis, que também sorriu, levando a melhor sobre o Malavan, por 1-0.Hoje entra em campo o Esteghlal de Ricardo Sá Pinto, que recebe o Aluminium. E, em caso de nova vitória, voltará a isolar-se na vice-liderança.