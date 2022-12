José Mourinho, Abel Ferreira, Fernando Santos e Paulo Bento nomeados pela IFFHS

José Mourinho e Abel Ferreira estão nomeados pela IFFHS para o prémio de Treinador do Ano de 2022, tendo o primeiro vencido a Liga Conferência pela Roma e o segundo conduzido o Palmeiras à conquista do Brasileirão, Paulistão e Supertaça Sul-Americana.

Não termina aqui o destaque dos técnicos portugueses. No ‘departamento dos selecionadores’, Fernando Santos e Paulo Bento são dois dos nomeados pela IFFHS, tendo o primeiro conduzido Portugal aos quartos de final do Mundial do Qatar, enquanto o segundo caiu com a Coreia do Sul no patamar anterior, os oitavos de final.