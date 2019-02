José Mourinho elogia Wenger

Mourinho enterrou o machado de guerra e elogiou o rival Wenger, o qual recebeu o prémio carreira na cerimónia dos Laureus (Mónaco). Não foi sem espanto que o ex-técnico do Arsenal (1996/2018) escutou o vídeo do Special One. "Tivemos alguns episódios ao longo do caminho. Gostei de ter competido com ele. O respeito esteve sempre presente. Wenger fez história no Arsenal. A alcunha da equipa de 2003/04 diz tudo. Os Invencíveis! Havia uma filosofia, era a equipa quase perfeita. Ele é um dos melhores treinadores da história do futebol", disse o português.Wenger confessou que não esperava este gesto do luso. "Se foi uma surpresa? Sim! Tivemos algumas boas lutas, mas o tempo apazigua sempre as coisas", anotou o francês, candidato à liderança técnica do PSG... tal como Mourinho.