José Mourinho: «Neste momento vejo-me mais numa seleção do que num novo clube»

José Mourinho, treinador português de 56 anos, está desempregado há cerca de seis meses e, ao contrário do que preconizava há pouco tempo, admite agora que o seu futuro imediato pode passar pelo comando técnico de uma seleção, mas não quer dizer que seja a portuguesa.





"Durante muito tempo, tinha tido o desejo de experimentar algo assim. E neste momento vejo-me mais numa seleção do que num novo clube. Se Portugal é a equipa ideal para mim? Não necessariamente", revelou em entrevista à Eleven Sports e ainda acrescentou o porquê: "Quero experimentar novas competições e penso num Mundial ou Europeu."

No entanto, apesar da súbita mudança de ideias, Mourinho ressalva que continua com muita vontade de trabalhar e de ganhar mais títulos, mas que o mais importante de tudo é continuar a ser feliz. "Ganhar um quinto campeonato num país diferente ou uma Champions num terceiro clube são coisas que gostaria de fazer. Mas o que quero é estar feliz, não necessariamente ganhar. Quero um projeto que me convença", mencionou.

As últimas experiências no Manchester United e no Chelsea foram complicadas para o treinador português que viu os próprios jogadores a insurgirem-se contra o seu estilo e, talvez por isso, José Mourinho veja com bons olhos uma mudança de paradigma.