José Mourinho: «Pertenço ao futebol de topo e é aí que vou continuar»

José Mourinho reiterou numa entrevista à beIN Sports que vai continuar no futebol ao mais alto nível, porque é o seu habitat natural. O ex-treinador do Manchester United disse também ser ainda muito novo."Sou muito novo. Estou no futebol há muito tempo mas vou fazer 56 anos daqui a poucas semanas e ainda sou muito novo. Vou continuar onde pertenço, que é no futebol de topo. Pertenço ao futebol de topo e é aí que vou continuar", referiu o português.Mourinho abordou ainda o futebol praticado pelos red devils sob o seu comando, dizendo que as críticas não tinham em conta o que se passava para lá dos muros de Old Trafford: "Por vezes falamos do que vemos, mas não sabemos o que se passa nos bastidores e que influencia o que vemos. Se disser que, por exemplo, um dos melhores feitos da minha carreira foi terminar em segundo com o Manchester United, vão dizer: 'Este homem é tolo, ganhou 25 troféus...'. Mas eu continuo a dizê-lo porque as pessoas não sabem o que se passa nos bastidores".O treinador explicou que "uma coisa é imagem, outra é comunicação, outra é ter uma boa estrutura e outra é vencer e ter bons resultados"."É muito fácil jogar bem e não ganhar. É muito fácil estar atrás de um estilo de jogo sem resultados. Mas quem ganha e quem ganha regularmente - porque tu podes ganhar uma vez e desaparecer - tem uma ideia diferente", concluiu.Recorde-se que José Mourinho deixou o Manchester United devido aos maus resultados, sendo substituído por Ole Gunnar Solskjaer. Mais recentemente viu o seu nome ser associado ao Benfica e ao Real Madrid. Acerca das águias, o técnico deixou claro que não foi convidado e que não tem intenções de regressar a Portugal neste momento.