José Mourinho: «Treinar uma seleção? Daqui a 20 anos»

Treinar uma seleção continua a estar no horizonte (bem longínquo, diga-se) de Mourinho. "Quero dirigir uma equipa nacional, isso é certo. Mas não agora! Desejo fazê-lo no final da minha carreira de treinador. Daqui a 20 anos. Até lá, tenho mais 20 anos pela frente como treinador de clubes", frisa o técnico do Tottenham.

Quando se fala em tomar conta de uma equipa nacional, fala-se naturalmente na equipa das Quinas. "Gostava de passar pela experiência de dirigir uma seleção num Mundial ou num Europeu. Se gostaria de fazer isso com Portugal? Por um lado sim, porque é onde está o meu coração. Por outro lado, sei que se torna bem mais complicado dirigir a equipa nacional do país onde se nasceu e que se ama", revela Mourinho, tornando a vincar que só equaciona desempenhar tal missão daqui a duas décadas.