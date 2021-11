José Pekerman é o novo selecionador da Venezuela

O argentino José Pekerman é o novo selecionador de futebol da Venezuela, substituindo Leonardo González, que ocupou o cargo interinamente após o português José Peseiro, que esteve um ano sem receber salários, ter renunciado ao mesmo.

"Além dos títulos que conquistei ao longo da carreira, tenho sido coerente com as minhas ideias, que sempre foram claras na mensagem aos jogadores, no sentido de preservar uma identidade, de desejar envergar uma camisola, sentir orgulho de representar o país e exigir deles que deem o máximo sempre que ostentarem esse emblema ao peito", disse Pekerman na apresentação à imprensa venezuelana.

O técnico argentino chega ao comando técnico da Venezuela numa altura em que a sua seleção está praticamente afastada da fase final do Mundial'2022, no Qatar, e terá como objetivo primordial a Copa América'2024, além de tentar qualificar a seleção 'vinotinto' para o seu primeiro Mundial.

A equipa técnica que o irá coadjuvar será composta pelos técnicos Patricio Camps, Leandro Cufré e Fernando Batista, enquanto Pascual Lezcano será o diretor para o futebol da Federação Venezuelana de Futebol (FVF).

"O meu compromisso com a seleção é total e espero estar presente no Mundial'2026", disse Pekerman, que desvalorizou o facto de alguns jogadores não terem correspondido às convocatórias, razão pela qual foram sancionados.

Para o novo responsável pela seleção venezuelana, o importante é o futuro, reiterando ser defensor de um espírito de competitividade pelos lugares na equipa, razão pela qual quer contar com todos os jogadores, na certeza de que o tempo dirá quem está ou não comprometido com o projeto.

Questionado sobre os atrasos no pagamento de salários ao técnico José Peseiro, disse ter conhecimento dos mesmos, mas mostrou-se tranquilo, porque a direção da FVF não é a mesma dessa altura, e acrescentou que confia plenamente nos atuais responsáveis.

Entretanto, José Peseiro tinha anunciado, minutos antes da conferencia de imprensa de Pekerman, na sua conta no 'twitter' que a dívida da FVF para consigo estava saldada.

Em relação ao objetivo Mundial'2026, que será disputado no Canadá, no México e nos Estados Unidos, considerou que as 'chaves' para 'abrir as portas' da competição serão o trabalho, a perseverança e a disciplina, bem como a organização que permita fazer um bom aproveitamento dos recursos.

Já o presidente da FVF justificou a escolha de Pekerman: "Procurámos um selecionador comprometido com a nossa causa, com experiência e que abraçasse um projeto global, porque este é o momento de transformar o futebol da Venezuela. E não é fácil encontrar alguém que reúna estas características. Contratar Pekerman foi um dos passos mais importantes que a FVF e a seleção venezuelana deram na sua história. Vamos construir este sonho todos juntos".