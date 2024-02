José Peseiro com futuro incerto

O contrato de José Peseiro com a Nigéria é válido até ao final deste mês, altura em que estará livre de decidir o seu futuro. A imprensa nigeriana garante, contudo, que o Ministro do Desporto do país deseja continuar a contar com Peseiro, estando prevista uma reunião com o treinador português. Caso continue no cargo, teria como próximos objetivos as qualificações para a CAN’2025, a disputar em Marrocos, e para o Mundial’2026.