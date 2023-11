José Peseiro e o empate da Nigéria com o Lesoto: «Fomos traídos pela ineficácia»

A Nigéria, de José Peseiro, desiludiu no arranque da qualificação africana para o Mundial'2026 ao empatar (1-1) na receção ao Lesoto, 153º do ranking FIFA. No rescaldo à partida, o técnico português não escondeu a desilusão."Fomos muito superiores e criámos inúmeras situações de golo, mas fomos traídos pela ineficacia. Só no futebol acontece o que aconteceu. Empatar um jogo desta maneira dói mesmo muito. No entanto sabemos que jogando como fizemos, construiremos muitas e muitas vitórias", deixou Peseiro. Inserida no Grupo B, a Nigéria volta a entrar em ação no domingo (dia 19) frente ao Zimbabué.