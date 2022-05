José Peseiro oficializado na seleção da Nigéria

José Peseiro foi esta quarta-feira oficializado como selecionador nacional da Nigéria. O treinador português, de 62 anos, mostrou-se orgulhoso por ser treinador "de uma das maiores nações do futebol mundial"."Orgulho! É com grande orgulho e alegria que sou o treinador de uma das maiores nações do futebol mundial. Comandar os Super Eagles começa por saber respeitar a história, valorizar as suas raízes, e inspirar-com isso. Os mais de 200 milhões de nigerianos, de todos os estados e etnias, querem a mesma coisa: sucesso. Vamos trabalhar com grande ambição, para que no final possamos finalmente chamar à Nigéria os "quatro vezes campeões africanos!", escreveu Peseiro nas redes sociais.José Peseiro prepara-se assim para orientar a segunda seleção nacional na sua carreira, depois de já ter liderado a seleção da Venezuela entre 2020 e 2021.