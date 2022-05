José Peseiro perde na estreia pela Nigéria

Um autogolo do capitão Troost-Ekong, aos 56’, acabou por ditar a derrota (1-2) da seleção nigeriana no particular com o México, que marcou a estreia de José Peseiro ao comando das super águias. Numa partida disputada em Dallas, nos Estados Unidos, os mexicanos adiantaram-se por Santiago Giménez, logo aos 12’. A reação da Nigéria surgiu apenas na segunda parte, com Cyriel Dessers a fazer o empate aos 54’.

“Na primeira parte o México foi muito melhor do que nós, mas na segunda estivemos mais equilibrados. Não estou contente com a derrota, mas estou satisfeito com o desempenho dos meus jogadores, pois mostraram caráter”, afirmou José Peseiro no final. A Nigéria volta a jogar a 2 de junho, frente ao Equador.