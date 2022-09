José Peseiro: «Quero vencer a próxima Taça das Nações Africanas»

José Peseiro é desde maio selecionador da Nigéria e traçou os objetivos a curto prazo com as super águias."Precisamos de trabalhar e melhorar a seleção. Quero ganhar a próxima Taça das Nações Africanas. Por isso, precisamos de melhorar a nossa seleção", começou por frisar o técnico português, de 63 anos, apontando à conquista da prova que terá lugar em janeiro de 2024.Peseiro quer uma mudança de mentalidade naquela seleção africana que não estará no Mundial do Qatar. "Introduzimos na equipa alguns jogadores mais jovens, alguns métocdos táticos, introduzimos algumas situações e as dinâmicas, mas ao mesmo tempo, queremos vencer. É preciso criar o hábito de vencer. Queremos vencer sempre e ser a melhor seleção da África", reiterou em declarações à televisão da federação.