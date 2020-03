José Peseiro: «Tenho o sonho de levar a Venezuela ao Mundial pela primeira vez »

Depois de ter orientado a Arábia Saudita entre 2009 e 2011, José Peseiro está de volta ao papel de selecionador nacional ao serviço da Venezuela.





Em entrevista à 'Marca' o técnico português assume que tem o "sonho" de qualificar os 'vinotinto' para o próximo Campeonato do Mundo."A Venezuela é o único país da CONMEBOL que não esteve num Mundial. Eu sei que não é fácil. Estar no Qatar'2022 é uma obrigação para os outros. Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai e Chile são candidatos, mas eu tenho esse sonho e a vontade de realizá-lo", garante Peseiro."Um agente ligou-me e perguntou se eu estava interessado. Eu tenho o sonho de estar num Mundial e começámos a falar. Conversei com o vice-presidente da Federação e três semanas depois viajei para Caracas para avaliar as coisas. Apresentei o meu projeto e assinámos. Passei 10 dias em Caracas e tudo o que vi pareceu-me normal. Depois viajei para Margarita e encontrei um Centro de Alto Desempenho com condições logísticas de alta qualidade", diz o técnico português para justificar o que o levou a aceitar o convite dos venezuelanos.Peseiro promete apresentar um estilo de jogo diferente do seu antecessor Rafael Dudamel. "Prefiro um futebol mais ofensivo, com mais riscos, defender com as linhas mais avançadas e com mais posse de posse. Defender é mais fácil, mas a organização que Dudamel deu resultados à Venezuela. A minha ideia é contribuir com algo mais no ataque sem perder o equilíbrio ou arriscar no resultado", explica Peseiro.O técnico português espera construir um coletivo forte para atingir os objetivos. "Temos jogadores importantes, mas não temos peças decisivas como um Messi, um Cavani, um Neymar ou um Suárez... O mais importante será formar um grupo forte que dê 200% e essa força coletiva é o que precisamos para chegar ao Mundial", sublinha.