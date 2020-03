José Sá desperta cobiça de clubes espanhóis e ingleses

José Sá tem realizado uma boa temporada no Olympiacos e despertou o interesse de vários clubes. Após a imprensa espanhola ter revelado a cobiça de Betis e West Ham pelo guarda-redes, de 27 anos, surgem também Atlético Madrid e Crystal Palace na corrida. Desde logo, os colchoneros terão referenciado o internacional português como sucessor de Adán, que termina contrato com o emblema da capital no próximo mês de junho. Segundo o jornal ‘AS’, o Atleti está impressionado com as exibições de Sá e deseja que ele seja alternativa a Oblak.





Ainda assim, a mesma fonte ressalva que o facto de o português terminar contrato com o Olympiacos apenas em junho de 2023 pode ser um entrave ao negócio. De resto, outro clube espanhol que tem o ex-FC_Porto na mira é o Betis. O emblema andaluz procura garantir um titular indiscutível para a baliza e o ‘Estadio Deportivo’ revela que os dirigentes dos verdiblancos apontam Sá como uma forte hipótese para o próximo mercado. De qualquer modo, o Betis equaciona alternativas, entre elas Adán e Rui Silva, do Granada.Já de Inglaterra surgem dois interessados na aquisição de José Sá: West Ham e Crystal Palace. De resto, no último defeso, os hammers chegaram a fazer uma abordagem ao Olympiacos com vista à contratação do português para render Roberto (abaixo do esperado) e Fabianski (lesionado). A imprensa britânica aponta que o West Ham voltará à carga, pois o luso será um dos principais alvos. Já no Palace, Roy Hogdson não conta com Vicente Guaita e pensa em Sá para substituir o guardião espanhol.O rendimento de José Sá no Olympiacos tem impressionado. Em 41 jogos esta época ao serviço da equipa de Pedro Martins, o guarda-redes manteve a baliza inviolada em 24 deles, sendo por isso natural que o técnico luso não o queira ver sair do Pireu.As capacidades de José Sá são também destacadas por Daniel Correia. O treinador de guarda-redes, de 43 anos, trabalhou com ele no FC Porto e sublinha a Record que o compatriota precisa de minutos. "Só faz sentido sair para um clube onde possa jogar. Ele deixou o FC Porto de forma a ter mais tempo de jogo e faz sentido dar continuidade. Ir para um clube como o At. Madrid para ser suplente não é dar um passo atrás mas, em termos de projeto desportivo, seria muito melhor para ele continuar a ser titular", garante, abordando a hipótese Premier League: "Tornou-se bastante completo na maioria das funções exigidas a um guarda-redes de ‘Big 5’. Evoluiu muito no posicionamento e é forte nos duelos aéreos, algo característico na Premier."