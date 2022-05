José Sá e Podence apontam Pedro Martins à Premier League: «Claro que está pronto»

Pedro Martins venceu o terceiro campeonato seguido na Grécia e os antigos pupilos dos técnico português, Podence e José Sá, garantem que o atual treinador do Olympiacos está capacitado a dar o 'salto' para a primeira divisão inglesa."Claro que ele está pronto, embora o Olympiacos seja um grande clube em comparação com a maioria das equipas da Premier League. A qualidade que existe aqui não será um problema para ele e terá bons resultados", projetou Podence ao jornal grego 'Gazetta', sendo corroborado por José Sá, que agora partilha o balneário com o avançado no Wolverhampton. "Ele está preparado para isso e para grandes voos. Ele merece pelo que fez todos estes anos no Olympiacos", apontou.Podence descreveu ainda os progressos do emblema do Pireu desde a chegada de Pedro Martins, há quatro anos. "Vimos quantos jogadores melhoraram desde a sua chegada até hoje e quanto dinheiro a equipa recebeu com a venda de jogadores durante a etapa do Pedro do clube. Isso mostra a capacidade de melhorar os jogadores que tem em mãos. O clube melhorou muito com ele e conquistou títulos, que é o mais importante. Deu, assim, a estabilidade e a qualidade de que necessitava o Olympiacos. A metodologia de trabalho dele é única. Isso torna-o especial porque quase tudo o que ele faz é certo. Mesmo que os resultados não sejam imediatamente visíveis, com o passar do tempo, todos os veem", constatou o internacional português.