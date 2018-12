Italianos loucos com exibição de José Sá

José Sá teve uma noite inesquecível esta 5ª feira, na vitória do Olympiacos sobre o Milan ( 3-1 ), resultado que atirou os italianos para fora das competições europeias. A formação de Pedro Martins discutia com o colosso transalpino a passagem aos 16 avos-de-final da Liga Europa e a exibição de luxo do guarda-redes português deixou os jornalistas italianos rendidos.Os jornalistas da 'Gazzetta dello Sport' ficaram particularmente impressionados com as qualidades de José Sá, tendo atribuído uma nota 7 (a par de Fourtonis, os melhores da equipa grega) e feito a seguinte apreciação: "Defendeu tudo o que pôde, levando Higuaín e Cutrone ao desespero. Pelo menos seis foram as defesas dignas de realce que efetuou."O internacional português está atualmente por empréstimo do FC Porto ao clube grego.