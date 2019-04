Internacional checo morre na Turquia após acidente com carrinha do Alanyaspor

O internacional checo Josef Sural, jogador de futebol da equipa turca do Alanyaspor, morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente com uma carrinha da equipa turca, em que seis outros jogadores ficaram feridos.A agência estatal Anadolu informou que o acidente ocorreu quando a equipa estava a regressar de um jogo fora de casa contra o Kayserispor, no centro da Turquia.A causa do acidente ainda é desconhecida.Alanyaspor informou na rede social Twitter que Sural, de 28 anos, morreu no hospital.Sural, avançado da seleção checa desde 2013 e que conta com 20 internacionalizações pelo país, mudou-se do Sparta de Praga para o Alanyaspor em janeiro.