Josué ajuda Légia Varsóvia a conquistar a Taça da Polónia

Os atuais 1.º (Raków) e 2.º (Légia Varsóvia) classificados do campeonato defrontaram-se, esta terça-feira, na final da Taça da Polónia, e o triunfo sorriu à equipa dos portugueses Yuri Ribeiro e Josué, num jogo decidido nos penáltis, por 6-5, após o nulo verificado no fim do prolongamento.O médio deu um forte contributo ao triunfo do Légia Varsóvia, resistindo desde o minuto 7 até aos 106', altura em que foi substituído, com um cartão amarelo num jogo com dureza excessiva, ao ponto de Yuri Ribeiro ter sido expulso logo aos 6' com vermelho direto.Josué, de resto, juntou mais uma Taça ao seu currículo, ele que já havia conquistado essa prova em Portugal e em Israel. Com a da Polónia fotografou-se já a frio, no balneário do Légia Varsóvia. Com este troféu deu mais cor a uma época em que, em termos individuais, já bateu o recorde de carreira de mais golos marcados numa temporada: 14.