Josué marca em nova vitória do Légia Varsóvia

Josué esteve, este domingo, em destaque na vitória por 3-0 do Légia Varsóvia diante do Zaglebie Lubin, na Liga polaca. O médio português fez o seu sétimo golo da temporada ao apontar, de penálti, o último tento da equipa (64'), depois de Rafal Augustyniak (2') ter inaugurado o marcador e de Radovan Pankov (4') ter feito o 2-0. Com este resultado, o Légia subiu ao 5.º lugar do campeonato e soma agora 28 pontos, menos oito do que o líder Slask Wroclaw.