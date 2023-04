Josué marca na vitória do Légia Varsóvia e estabelece novo recorde de carreira

O Légia de Varsóvia voltou às vitórias, esta sexta-feira, ao bater o Wisla Plock por 2-0, numa noite de sonho para Josué, que inaugurou o marcador, na conversão de um penálti, e estabeleceu um novo recorde de carreira.O internacional português, de 32 anos, apontou o 14.º golo na presente temporada pelo Légia Varsóvia e, assim, superou o seu antigo melhor registo, alcançado em 2020/21, ao serviços dos israelitas do Hapoel Beer Sheva, quando assinou 13 golos.Apesar do triunfo neste jogo, o Légia Varsóvia, que contou ainda com a presença no onze do igualmente português Yuri Ribeiro, segue no 2.º posto do campeonato polaco e dificilmente conseguirá destronar o líder Raków, que também venceu o seu jogo da 30.ª jornada e leva 11 pontos à maior.