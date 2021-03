Josué renova contrato com Hapoel Be’er Sheva

Josué renovou o contrato com Hapoel Be’er Sheva até 2022.O médio português está no clube israelita desde junho de 2019.





Na altura, Josué estava sem clube após ter rescindido com os turcos do Akhisar, ao serviço dos quais marcou 28 jogos e marcou 3 golos nessa época com o clube a descer de divisão.Em outubro de 2020, Josué teve Covid-19. Recuperou bem e tem estado a fazer uma boa época.