Josué Sá marca na vitória do Ludogorets em Blagoevgrad

O defesa português Josué Sá marcou o primeiro golo da vitória do Ludogorets, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, no terreno do Pirin Blagoevgrad (3-1), na sexta jornada da Liga búlgara.

Depois do francês Brahimi abrir o marcador logo aos três minutos para a equipa da casa, o defesa luso empatou aos 15, antes do brasileiro Alex Santana, aos 56, e o cipriota Sotiriou, de penálti aos 66, consumarem a reviravolta no marcador.

O Ludogorets, que à sexta jornada disputou apenas quatro encontros, é já segundo classificado, com 12 pontos, mas tem menos dois jogos que o líder, o Slavia de Sófia, que soma 13 pontos em seis partidas.

O Sporting de Braga visita os búlgaros a 21 de outubro, na terceira jornada do Grupo F, seguindo-se a receção no Minho, marcada para 4 de novembro.