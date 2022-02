Josué Sá reforça o Maccabi Telavive

View this post on Instagram A post shared by Maccabi Tel Aviv FC Official (@maccabitlvfc)

O Maccabi Telavive, do primeiro escalão do futebol israelita, anunciou esta quarta-feira a contratação de Josué Sá, defesa-central de 29 anos que, na janela de transferências de janeiro.Formado no Sporting, Josué Sá segue para o Maccabi Telavive por empréstimo do Ludogorets, da Bulgária, até ao final da temporada, tendo a equipa israelita reservado a opção de compra do seu passe no final da temporada.