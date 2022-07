Jota assume "choque" com o tempo na Escócia: «Aqui jantamos às 18h30...»

Jota respondeu esta sexta-feira a algumas perguntas dos adeptos do Celtic na conta oficial do clube escocês no Twitter. O internacional Sub-21 por Portugal vai continuar no atual campeão escocês, que acionou a cláusula de compra, fixada em 7,5 milhões de euros, junto do Benfica. Questionado sobre o que o fez querer continuar a representar os católicos, Jota foi taxativo."Os jogos durante a época, os treinos, os adeptos e termos sido coroados campeões. Tudo isso fez-me tomar esta decisão", frisou, sem escolher o momento favorito no clube."Não tenho um momento em particular. Penso que todos os dias são importantes. O que fazemos para ganhar troféus e ter qualidade de jogo depende do que fazemos todos os dias, por isso todos os dias são o meu momento favorito no Celtic", garantiu, mostrando entusiasmo pelo regresso do Celtic à Liga dos Campeões."Estou muito entusiasmado porque é a melhor competição do Mundo, com a qual todos os jovens sonham. A atmosfera no Celtic Park é espetacular", apontou.Numa sessão de perguntas marcada por alguma boa disposição, Jota assumiu que o maior choque quando chegou a território escocês esteve relacionado com as condições atmosféricas."Aqui jantamos às 18h30, quando normalmente lanchava a esta hora [em Portugal] e jantava às 21h30! O maior choque foi o tempo. Portugal tem muito tempo bom e aqui é o contrário", revelou, sem dúvidas quanto ao melhor jogador que defrontou: "Messi."